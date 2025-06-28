Tekstil ve konfeksiyon sektörü nün önde gelen markalarından Astaş Juki, İstanbul Yeşilköy’de düzenlenen GarmentTech 2025 Fuarı’nda yeni nesil dikiş otomat ları, otomatik kesim makineleri ve ileri teknoloji çözümleriyle dikkat çekti.

Astaş Juki, bünyesindeki markalarıyla sadece makineleri değil, teknolojik inovasyonun tamamını ihraç eden bir marka haline gelen Astaş Juki, kriz ortamında dahi üretimi, Ar-Ge’yi ve ihracatı yoğun bir şekilde sürdürüyor. Astaş Juki Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşcı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Aşcı, hem fuarı hem de sektörel gelişmeleri Ekovitrin Yayın Koor dinatörü Ali Karabaş’a değerlendirdi.

FUARIN EN ÇOK İLGİ GÖREN FİRMASI

Makinede A’dan Z’ye konfeksiyon üreti minde yerli çözümler sunduklarını belirten Astaş Juki Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşcı, Astaş Juki markasıyla GarmentTech 2025 Fuarı’nın yine en çok ilgi gören mar kalarından biri olduklarını söyledi. Turguy Aşcı, “Geçmiş yıllara kıyasla ka tılımcı yoğunluğu biraz daha düşük olsa da Türkiye, Mısır ve Özbekistan gibi ülke lerden çok değerli misafirlerimizi ağırla dık. Yeni geliştirdiğimiz dikiş otomatlarını ve daha ekonomik versiyonları bulunan otomatik kesim makinelerini tanıttık. Fua rın genelinden memnunuz. Ancak artan maliyetler nedeniyle şu anda geçmişin kârlılığı sektörde yok” dedi.

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Özellikle askeriye ve üniforma üretimi ne yönelik Ar-Ge çalışmalarına dikkat çeken Turgay Aşcı, bu alandaki yerli üretim kabiliyetlerinin arttığını hatırlattı. Aşcı, “Eskiden bu alanda sadece belli noktalara kadar üretim yapabiliyorduk. Şimdi ise tasarımından serim, kesim ve dikiş otomatlarına kadar tüm süreçleri kapsayan makineleri, ‘Astron’ markamız altında Türkiye’de üretmeye başladık. Gerek Türkiye’de gerekse Azerbaycan, Özbekistan ve bazı Afrika ülkelerinde kurduğumuz tesislerle büyük bir üretim ağına ulaştık” bilgisini verdi. 40 yıldır Japon devi Juki’nin Türkiye mümessilliğini yaptıklarını vurgulayan Turgay Aşcı, kendi markaları olan ‘Astron’ markasıyla bugün 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

YURT DIŞINA GİDENLER YAKINDA DÖNECEK

Sektörde yaşanan maliyet artışlarına ve yurt dışı üretim eğilimlerine de değinen Astaş Juki Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşcı, şunları söyledi: “Yurt dışında işçilik avantajlı gibi görünse de verimlilik olduk ça düşük. Türkiye’de tekstilin yan sanayisi güçlü, insan kaynağı dinamik. Bugün yurt dışına giden firmaların büyük bölümü 1-2 yıl içinde tekrar dönecek. Faizlerin düş mesi, döviz kurunda rekabet avantajı sağ layacak dengeler sağlanırsa sektör tekrar canlanacaktır. Astaş olarak biz de sektörü ileri teknolojiyle her zaman destekledik ve desteklemeye de devam ediyoruz.”

TEKNOLOJİMİZLE YOĞUN İLGİ ÇEKİYORUZ

40 yılı aşkın süredir tekstil makinele ri sektörüne hizmet veren Astaş Juki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Aşcı da, “29’uncu fuar katılımımızı gerçekleştiriyoruz. Bu fuar özelinde bazı krizlerin etkisiyle ilgi önceki yıllara göre daha düşük. Ancak yine de teknolojimizi görmeye gelen müşterilerimizle güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Siparişlerde büyük hacim olmasa da üretim devam ediyor” dedi.

Astaş’ın İstanbul’daki merkezinde kurdukları 7 katlı Astaş Teknoloji Merkezi sayesinde Ar-Ge faaliyetlerinin daha da hızlandığını dile getiren Kaya Aşcı, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE EN GÜÇLÜ ÜRETİM MERKEZİ

Kaya Aşcı, Güney Afrika’dan Rusya’ya, Türk Cumhuriyetlerinden Orta Doğu’ya kadar geniş bir müşteri ağına sahip olduklarını, İstanbul-Güneşli’deki merkezlerinde geliş tirdikleri makinelerle her geçen gün daha fazla ülkeye ulaşabildiklerini dile getirdi. Mısır, Etiyopya, Sudan gibi ülkelerde üretim kurmaya yönelen bazı firmalara da değinen Kaya Aşcı, “Başında ol madığın iş senin işin değildir. Dışarıya yönelenler var ama çoğu kısa sürede geri dönecek. Biz krizleri fırsata çevirme ye çalışıyoruz. Türk tekstilcisi için Türkiye hâlâ en güçlü üretim merkezi” değerlen dirmesini yaptı.