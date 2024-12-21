ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitesi tarafından Ankara'da elektronik sanayiinin gelişimine katkı sunan sektör paydaşlarını ödüllendirmek üzere, OSTİM'deki OSB Konferans Salonu'nda ödül tören düzenlendi. Ödül törenine ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra ASO Elektronik Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel, Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

ASO Başkanı Ardıç, burada yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti. Bu değişimin olmazsa olmazları olduğunu ifade eden Ardıç, "Gelişmiş ülkeler bu değişim üzerine sistem kurabildikleri için daha başarılılar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere düşen ise bu dönüşümü iyi analiz edip, hızla sistem kurmak, aksayan yönleri hızla revize ederek rekabette ön sıralara yükselmektir" dedi.

Ardıç, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir üretim anlayışına sahip ülkelerin dünya ekonomisinde başat hale geleceğini söyleyerek, "Endüstri 4.0'ı benimsemeyen, toplum 5.0'ın vizyonunu anlamayan ülkeler, bu yarışta geride kalacaktır. Bu çerçevede eğitim, yatırım, üretim ve istihdam başlıklarında bugünü kaybetmeden geleceği kazanacağımız yeni politikalara ihtiyacımız var. 2025 yılı ekonomimiz için son derece kritik bir yıl. Enflasyonla mücadele programının taviz verilmeden sürdürülmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açacak yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sanayimizin dönüşümü çok büyük önem taşımaktadır" dedi.



"Sektörde faaliyet gösteren odamız üyesi 350 firmamız bulunuyor"

2024'ün Ocak ve Kasım ayı döneminde elektrik elektronik sektörünün toplam ihracatının 15,5 milyar dolar olduğunu vurgulayan Ardıç, bunun yüzde 20'den fazlasını elektronik sektörünün gerçekleştirdiğini kaydetti. Ardıç, Ankara'da elektronik sektörün ihracat değerinin bir önceki yıla göre yüzde 23 arttığını belirterek, elektrik elektronik sektörünün Ankara'da 2023'te 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 sektörden birisi olduğunu ifade etti.

Ankara'nın elektronik sanayiinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ardıç, "Sektörde faaliyet gösteren odamız üyesi 350 firmamız bulunuyor. Bu potansiyelimizin farkına vararak, dünyadaki ve ülkemizdeki olguları ve verileri iyi analiz ederek yol aldığımızda, bu sektörde öncü bir kent olacağımıza hiç kuşkum yok. Elektronik sektörü, Ankara'mızın lider olduğu savunma sanayiinin de dinamiği, itici gücüdür. Kentimizin bu sektördeki güçlü potansiyelini en üst düzeyde değerlendirdiğimiz sürece, savunma sanayiimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağı aşikardır" diye konuştu.



"Teknoparklarımızın katkısını daha da artırmamız gerekiyor"

Ardıç, küresel rekabetin arttığı dönemde yenilikçi çözümler geliştirmenin, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemenin ve dijital dönüşümde geç kalmamanın sektörün geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu amaca hizmet eden teknoparklarımızın katkısını daha da artırmamız gerekiyor. ASO Ankara Teknoloji Üssü Projemizin çalışmalarına başladık. Kentimizin ekosisteminin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve ihracat kapasitemizi artırmayı amaçladığımız Ankara Teknoloji Üssü'nde üretim ve Ar-Ge faaliyetleri bir arada yürütülecek. Eskişehir yolu üzerinde yer alan proje arazimizin 6 organize sanayi bölgesi ile komşu olması, ürün geliştirme ile üretim ve teknoloji etkileşimini artıracak. Projemiz, özellikle elektronik sanayi gibi katma değeri yüksek sektörlerimizin potansiyelini daha da yukarıya çıkaracak" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Bu kapsamda Tunahan Kırılmaz, Yılın İş İnsanı Ödülü'nü ASO Başkanı Ardıç'ın elinden aldı. Behçet Tonak'a Üstün Hizmet Ödülü'nü ASO Elektronik Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel takdim etti. Girişimcilik Ödülü'ne layık görülen İsmail Muhammed Yıldız ise ödülünü Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal'ın elinden aldı.

Ödül töreni, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.