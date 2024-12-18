Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM’de asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısına başkanlık edeceğini ifade eden Işıkhan, "Perşembe günü 11.30’da toplantıyı başlatacağız. İşçi ve işveren kesimlerimizden de teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta içinde de neticelendirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 4. toplantı olacak mı” şeklindeki sorusuna Işıkhan, “3. toplantımız gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız” cevabını verdi.