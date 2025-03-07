Tarihi Canlandıran Törenler

Milis kuvvetleri ve çeteler, mahalle aralarında düzenledikleri temsili tüfek atışlarıyla Artvin’in kurtuluş mücadelesini yeniden canlandırdı. Hatane Kavşağı’nda toplanan milis kuvvetleri, buradan Artvin Valiliği önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Tören kapsamında, protokol üyeleri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından, Artvin’in kurtuluşunu simgeleyen temsili gösteri sahnelendi. Bu anlamlı etkinlikte, dönemin ruhu yeniden yaşatılarak, kurtuluş mücadelesinin önemi vurgulandı.

Sembol Anlamlar Taşıyan Teslimler

Program çerçevesinde Artvin Valisi Dr. Turan Ergün’e Türk Bayrağı, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay’a kurtarılmış vatan toprağı ve Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’e kentin sembolik anahtarı takdim edildi. Bu özel anlar, törene katılanlar tarafından büyük bir heyecan ve gururla izlendi.

Kurtuluş Coşkusu Halkla Buluştu

Kutlama programı, okunan şiirler ve sahnelenen halk oyunları gösterileriyle devam etti. Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise tören geçişiydi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, Artvin’in kurtuluş mücadelesinin hafızalarda tazelenmesini sağladı.

Artvin halkı, kurtuluş gününün gururunu ve sevincini bir kez daha hep birlikte yaşarken, törenler birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Artvin Valisi Dr.Turan Ergün'den Mesaj

Serhat şehrimiz Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Ülkemizin nadide köşelerinden, kahraman şehrimiz Artvin’in kurtuluşu Milli Mücadele döneminde filizlenen direniş ruhunun, yakılan bağımsızlık ateşinin ve milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerinden biridir.

Bugün, tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan aziz bir milletin, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen söz konusu vatan olduğunda "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz." düsturuyla gençlerden yaşlılara yekvücut olarak yürüttüğü mücadelenin zaferle neticelendiği gündür.

Bu toprakların yiğit insanları 7 Mart 1921’de sergilediği vatan, millet, bayrak sevdası ve bağımsızlık ruhuyla sadece mukaddes vatan topraklarından düşmanın kirli izlerini silmekle kalmamış, tüm mazlum milletlerin dirilişine ve direnişine de ilham kaynağı olan kutlu bir destan yazmıştır.

Geçmişin zaferi, geleceğin ışığı olan 7 Mart ruhu bugün hâlâ dimdik ayaktadır. Şanlı mazimizden aldığımız güçle şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için hep birlikte yorulmadan çalışmaya ve 104 yıldır yüreğimizde taşıdığımız bu destansı mücadeleyi yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; yeşilin başkenti Artvin’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını ve geçmişten günümüze vatan için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.