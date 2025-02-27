Şehir Merkezinde Zor Anlar

Dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Artvin şehir merkezinde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri ana yollar ve ara caddelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafiğin aksamaması için tuzlama ve küreme çalışmaları hızlandırıldı.

“1987’den Sonra İlk Kez Bu Kadar Yoğun Kar Yağışı Gördüm”

Artvinli vatandaşlardan Sabit Yavuz, kar yağışının etkisini anlatırken, "57 yaşındayım, 1987’den sonra ilk kez bu kadar yoğun bir kar yağışı gördüm. Şehir merkezinde 1 metreyi bulan kar var. İnşallah bir afet yaşanmaz” dedi.

217 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Artvin genelinde kar yağışı nedeniyle 217 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İlçelere göre kapalı köy yollarının dağılımı şöyle:

Ardanuç: 40 köy yolu

Arhavi: 13 köy yolu

Borçka: 41 köy yolu

Hopa: 4 köy yolu

Kemalpaşa: 4 köy yolu

Merkez: 36 köy yolu

Murgul: 11 köy yolu

Şavşat: 65 köy yolu

Yusufeli: 3 köy yolu

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de devam edebileceğini belirterek, özellikle kırsal bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Artvin’de hayatı durma noktasına getiren kar yağışının etkisinin hafta boyunca sürebileceği tahmin ediliyor.