Aralık Ayında Kira Artışı Yüzde 60,45'i Geçemeyecek

Bu durumda, Aralık ayında kiralara yapılacak artışlar, Kasım ayındaki TÜFE değişim oranlarına dayanarak yüzde 60,45'lik bir tavanla sınırlandırılacak. Yani, kiracılar ve ev sahipleri arasında yapılacak kira artışları, yıllık enflasyon oranı olan yüzde 60,45’i aşamayacak.

Kira artışlarına dair bu tavan, ev sahiplerinin kira bedellerini arttırmalarına ilişkin yasal bir sınırlama getiriyor ve kira fiyatlarındaki aşırı artışların önüne geçmeyi hedefliyor.