Grup, 2027–2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını 1,72 milyar dolar bedelle devraldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda 21 Mayıs 2025’te sonuçlandırılan araç muayene ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmeti TURKA markası altında yürütecek. Söz konusu işletme hakkı devri, KPMG raporuna göre 2025’in Türkiye’deki en büyük satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti.

Trafikte 33 milyondan fazla araç bulunuyor

2025 yıl sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısının 33 milyonun üzerine çıktığını belirten TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, yıl içinde trafiğe eklenen araç sayısının 2 milyonu aştığını, toplam taşıt sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 7’nin üzerinde arttığını söyledi.

Bu artışın araç güvenliğinin önemini daha da artırdığını vurgulayan Salman, “Araç muayene sisteminin sağlıklı ve verimli işlemesi, trafik kazalarının önlenmesinde hayati rol oynuyor. Yola çıkan her aracın teknik olarak güvenli olması binlerce hayatı doğrudan etkiliyor. Yeni nesil araç muayene vizyonumuzla, 15 Ağustos 2027’de sistemi devraldığımızda Türkiye genelindeki 249 istasyonla oluşmuş muayene kültürünü daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Demo istasyon 2026’da açılacak

Yeni nesil araç muayene teknolojilerinin test edileceği bir demo istasyonunun, 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da açılmasının planlandığını açıklayan Salman, bu merkezin aynı zamanda bir Ar-Ge üssü olarak konumlandırılacağını ifade etti. Pilot uygulamayla geliştirilen süreçlerin analiz edilerek tüm sisteme yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İstasyonlar afetlerde sahra hastanesi olacak

TURKA tarafından kurulacak araç muayene istasyonları, doğal afetlerde sahra hastanesi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Güneş enerjisi kullanımı ve LEED sertifikası hedeflenen istasyonlar, sıfır atık anlayışıyla faaliyet gösterecek.

Projede ayrıca, sadece kadın çalışanların görev yaptığı bir istasyonun kurulması, kadın çalışanlar için kreş imkânı sağlanması gibi sosyal uygulamalar da yer alıyor.