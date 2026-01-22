Ailesinde kuşaklar boyunca özenle saklanan ve sandal ağacından tek parça halinde yapılan kavalın, 1860’lı yıllarda dedesi Musa’ya ait olduğunu belirten Yılmaz, enstrümanın daha sonra babası Veli’ye geçtiğini söyledi. Kavalın hem manevi hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Yılmaz, bu emaneti hayırla değerlendirmek istediğini ifade etti.

Yılmaz, kavalın kendisine 1994 yılında dayısı Şaban Doğan tarafından Taşçılı Mahallesi’ndeki aile evlerinde teslim edildiğini anlatarak, “Bu kaval dedemden bana kalan çok kıymetli bir hatıra. Ancak bugün bu hatırayı geçmişlerimize yad etmek ve hayra dönüştürmek istiyorum. Satıştan gelecek paranın tamamını hayır işlerine ayıracağım. Dedem Musa ve babam Veli adına yol kenarına bir hayrat çeşmesi yaptırmayı planlıyorum” dedi.

Yaklaşık 165 yıllık olmasına rağmen iyi korunmuş durumda olduğunu ve halen çalınabilir özellikte bulunduğunu belirten Yılmaz, kavalı satın almak isteyenlerin kendisiyle doğrudan iletişime geçebileceğini de sözlerine ekledi.