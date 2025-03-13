8 Mart günü meydana gelen olayda, mahalle sakinleri güvenlik kameralarını inceleyerek, Karam'ın kimliği belirsiz bir kadın tarafından sepete konularak götürüldüğünü fark etti. Kadının, yaklaşık 15 dakika boyunca çevredeki kedilerden özellikle engelli ve siyah olan Karam'ı almak için çaba sarf ettiği görüntülendi. Çevredeki kişiler, kedinin sahipli olduğunu belirttikleri halde, kadın kediyi alıp götürmeye devam etti.

Mahalleli Kedilerinin Peşini Bırakmadı

Güzide Polat, kedinin çalındığını ve yabancı uyruklu olduğu düşünülen kadının profesyonel bir şekilde kediyi alıp götürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Siyah ve 5 senedir baktığımız ampute edilmiş bir kediydi. Bir kadın gelip kediyi yakaladı, kutuya koydu ve çevreyi kontrol etti. Birkaç kişi, kedinin sahiplendiğini belirtti fakat kadın bunu dikkate almadı."

Polat, sadece kendi mahallelerinde değil, çevredeki Deniz Mahallesi'nde de benzer kayıpların yaşandığını vurgulayarak, özellikle siyah ve koyu renkli kedilerin kaybolduğunu dile getirdi. "Burada bizim baktığımız 20-25 tane kedi var. Siyah kediler özellikle kayboluyor. Biz mahalleli olarak bunu anlamış değiliz" şeklinde konuştu.

Karam’ın Bulunmasını İstiyorlar

Polat, kedilerinin başına gelenlerin hüsran olduğunu belirterek, "Bu kedinin başına gelmeyen kalmadı. Sakatlandı, tedavi ettik ve her seferinde sağlıklı bir şekilde iyileşti. Şimdi de bir şekilde bulunmasını istiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Sevinç Kuzdere de, "Bu kişi kimse elini vicdanına koysun, kedimizi geri getirsin. O bizim çocuğumuz gibi" diyerek, kedilerine yapılan zulme tepki gösterdi.

Polise Bildirildi

Olayın ardından polis yetkililerine haber veren mahalle sakinleri, kedilerinin bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Kedilerin kaybolması, Antalya’daki sokak hayvanları için endişe yaratırken, mahalleli bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını umuyor.