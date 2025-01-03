Ziyaretçi Sayısında Tarihi Zirve

2024 yılında Antalya’ya gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8 artış göstererek 16 milyon 925 bin 349’a ulaştı. Antalya Havalimanı üzerinden giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcu ile birlikte toplam rakam 17 milyon 278 bin 103 oldu. Bu başarı, Antalya’yı bir yıl içinde ağırladığı toplam ziyaretçi sayısı bakımından zirveye taşıdı.

En Çok Ziyaretçi Gönderen Ülkeler

Yıl boyunca Antalya’ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında:

Rusya Federasyonu: 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi Almanya: 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi İngiltere: 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi

Bu ülkeleri sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya izledi.

Yurt Dışından Gelen Türk Vatandaşlarında Rekor

Antalya, 2024 yılında yurt dışından gelen Türk vatandaşları açısından da rekor kırdı. İlk kez 1 milyon barajını aşan Türk vatandaşları, toplamda 1 milyon 11 bin 99 kişi ile kente giriş yaptı. Bu başarı, Antalya turizmi için önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Günlük Ziyaretçi Sayısında Tarihi Zirve

3 Ağustos 2024 tarihinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali, tek bir günde 102 bin 755 ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu rakam, Antalya’nın uluslararası turizmdeki yoğunluğunu ve cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aralık Ayı Verileri

2024 yılının Aralık ayında kente gelen toplam ziyaretçi sayısı 318 bin 641 oldu. Bu ayda en fazla ziyaretçi sırasıyla:

Almanya : 81 bin 244

: 81 bin 244 Rusya Federasyonu : 46 bin 793

: 46 bin 793 İngiltere: 34 bin 170

İngiltere’yi Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Belçika takip etti.

Antalya Turizminin Yıldızı Parlamaya Devam Ediyor

2024 yılındaki rekorlar, Antalya’nın dünya turizmindeki yükselen konumunu bir kez daha kanıtladı. Uluslararası ziyaretçi sayısındaki artış ve günlük rekorlar, kentin turizm altyapısının başarısını ve potansiyelini ortaya koyuyor. Antalya, 2025 yılında da aynı ivmeyle turizmdeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.