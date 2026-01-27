Anta’nın, Fransız Pinault Ailesi’nden devralacağı pay karşılığında hisse başına 35 euro nakit ödeme yapacağı açıklandı. Bu bedel, Puma’nın bir önceki günkü 21,63 euroluk kapanış fiyatına göre yaklaşık %62 prim anlamına geliyor. Söz konusu primli teklif, piyasalarda Puma’ya yönelik algıyı kısa sürede yukarı taşıdı.

Anlaşmayla birlikte Anta Sports, Puma’nın en büyük hissedarı konumuna gelirken, şirketin tamamını satın alma gibi bir hedefinin bulunmadığı vurgulandı. Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong, Puma yönetimine güven duyduklarını belirterek, işlem tamamlandığında Puma yönetim kurulunda yer almak istediklerini ifade etti.

Anta çatısı altında Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport ve Maia Active gibi markalar bulunurken, şirket aynı zamanda Salomon, Wilson, Peak Performance ve Atomic markalarını bünyesinde barındıran Amer Sports’un en büyük hissedarı konumunda yer alıyor.

Son dönemde talep zayıflığı nedeniyle Nike ve Adidas gibi rakiplerinin gerisinde kalan Puma için söz konusu ortaklığın, özellikle Çin pazarında satış ivmesini artırabileceği değerlendiriliyor. Bu beklenti, anlaşma haberinin ardından borsada oluşan güçlü fiyat hareketinde etkili oldu.