Bakanlık, söz konusu askerlerin yalnızca savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen bir durum varsa, vaka bazında muafiyet alabileceğini açıkladı. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın transseksüel askerlerin orduda görev yapmasını yasaklayan kararına karşı açılan davada mahkemeye sunulan belgelerle paralel olduğu belirtiliyor.

Pentagon’un bu yeni düzenlemesi, yalnızca transseksüel askerlerin değil, tüm orduda hizmet veren askerlere yönelik belirlenen yüksek standartların korunmasını amaçlıyor. Ancak bu karar, ABD’deki kamuoyunda büyük tartışmalara yol açarken, yapılan Gallup anketine göre halkın %58’i trans bireylerin orduya katılmasını destekliyor. Bu destek oranı, 2019’daki %71’lik destekten ciddi bir düşüş gösterdi.

Transseksüel askerlerin kimliklerini açıklama zorunluluğu bulunmadığından, orduda bu bireylerin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Aktivistler, orduda yaklaşık 15 bin transseksüel asker olduğunu belirtirken, Pentagon yetkilileri bu sayının çok daha düşük olduğunu ifade ediyor.