Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin ihalesinin yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre Amanos Dağları’nın altından geçecek tünel sayesinde Gaziantep–İskenderun arası ulaşım süresi yaklaşık 1 saate düşecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin geldiği aşamayı şu sözlerle özetledi:

"Büyük hayallerin gerçeğe dönüştüğü şehir: Liman Şehri Gaziantep! Amanos Tüneli Projesi artık söz değil, icraat. İhalesi yapıldı, yer teslimi tamamlandı ve Mart ayında kazı çalışmaları başlıyor. Şehrimiz, bir liman kenti avantajıyla dünyaya açılacak; üretimde, ticarette ve lojistikte yeni bir çağ başlayacak."

Proje, yalnızca ihracatçılar için değil, Akdeniz’e ulaşmak isteyen Gaziantepliler için de büyük bir kolaylık sağlayacak. Böylece Gaziantep, her ne kadar bir kıyı kenti olmasa da, denize fiilen bir saatlik mesafeye inmiş olacak.

İhracatçı da seviniyor, yolcu da

Amanos Tüneli’nin hayata geçmesi durumunda;

Gaziantep ve çevre illerin İskenderun Limanı’na erişimi hızlanacak,

Lojistik maliyetler düşecek,

Sanayi ürünleri daha kısa sürede deniz yoluna ulaşacak,

Turizm, ticaret ve günlük ulaşım açısından bölgeye yeni bir hareketlilik kazandırılacak.

Bu yönüyle proje, uzun süredir Güneydoğu Anadolu’nun Akdeniz’e açılan kapısı olarak tanımlanıyor.

Ancak soru işaretleri bitmiş değil

Her ne kadar ihale açıklaması kamuoyunda heyecan yaratsa da, projenin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih verilmiş değil. Daha da önemlisi, Amanos Tüneli için geçmiş yıllarda da benzer açıklamalar yapılmış, ancak sahada somut bir ilerleme görülmemişti.

Gaziantep kamuoyu, “ihale yapıldı” söyleminin ardından şu soruların yanıtını arıyor:

İnşaat ne zaman fiilen başlayacak?

Finansman modeli net mi?

Karayolu ve demiryolu birlikte mi yapılacak?

Projenin tamamlanma süresi kaç yıl sürecek?

“Müjde çok, kazma yok” eleştirisi

Uzmanlar ve şehirdeki sivil toplum temsilcileri, Amanos Tüneli’nin artık vaat aşamasını geçmesi gerektiğini vurguluyor. Daha önce defalarca kamuoyuna “başlıyor”, “gündemde”, “öncelikli proje” olarak sunulan tünel için halen bir temel atma tarihi olmaması, eleştirilerin odağında yer alıyor.

Gaziantep’te hâkim olan görüş ise özetle şu:

“Proje kâğıt üzerinde herkesin işine yarıyor, ama sahada hâlâ bir kazma vurulmuş değil.”

Beklenti net: Tarih ve takvim

Amanos Tüneli, gerçekleşmesi halinde Gaziantep’in lojistik kaderini değiştirecek projelerden biri olarak görülüyor. Ancak şehir artık yeni müjdelerden çok, başlangıç tarihi, inşaat programı ve şeffaf bir takvim bekliyor.

Aksi halde Amanos Tüneli, bir kez daha “her yıl hatırlanan ama bir türlü başlamayan projeler” listesinde yerini korumaya devam edecek.