İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilerek savcılığa ifade verdi. Savcılık, Bilal Hancı’nın “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını talep ederken, Abdullah Gençal’ın tutuklanmasını istedi.

İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartlarını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Şüpheliler, savcılık taleplerinin değerlendirilmesi için nöbetçi hakimliğe sevk edildi.