Kart Kullanımında Temassız ve İnternet Öne Çıkıyor

Mağaza içi ödemelerde temassız kullanım öne çıktı; her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 10 artarak 1,03 milyar adet, temassız ödeme tutarı ise yüzde 48 artışla 714,5 milyar TL olarak kaydedildi.

İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemeler de büyümesini sürdürdü. Şubat ayında internetten yapılan ödemelerin toplam tutarı 675,0 milyar TL’ye ulaşırken, internet ödemelerinin toplam içindeki payı yüzde 31 olarak gerçekleşti. Ödeme adedi ise 224,9 milyon ile yüzde 8 artış gösterdi.

Kart Sayıları ve Ödeme Dağılımı

Şubat ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 144,7 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 111,5 milyon adet olarak kaydedildi. Toplam kart sayısı 469,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı.

Kart türlerine göre ödemelerde dağılım ise şöyle: kredi kartlarıyla 1.919,6 milyar TL, banka kartlarıyla 313,5 milyar TL, ön ödemeli kartlarla ise 7,9 milyar TL ödeme yapıldı. Kredi kartı ödemeleri bir önceki yıla göre yüzde 49, banka kartı ödemeleri yüzde 54 artarken, ön ödemeli kart ödemelerinde yüzde 75’lik bir düşüş görüldü.

Ödeme Adedi Artışı Kart Türlerine Göre Değişiyor

Toplam 1,6 milyar kartlı ödeme adedinin 916,8 milyonu kredi kartı, 617,3 milyonu banka kartı ve 30,6 milyonu ön ödemeli kartlar üzerinden gerçekleşti. Ödeme adetlerindeki yıllık değişim ise kredi kartlarında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 25 artış, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 73 düşüş olarak kayıtlara geçti.

BKM verileri, Türkiye’de kartlı ödeme alışkanlıklarının hem mağaza içi hem de internet ödemelerinde hızla büyüdüğünü ve temassız kullanımın giderek yaygınlaştığını ortaya koyuyor.