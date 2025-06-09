Güvenli Liman Altına Dönüş

Uzmanlar, ABD ekonomisindeki belirsizliklerin yatırımcıları tekrar “güvenli liman” olan altına yönlendireceğini belirtiyor. Dünya Altın Konseyi, ABD'nin borç sürdürülebilirliğine yönelik endişelere ve kredi notundaki olası düşüşe dikkat çekerek, bu ortamda altına olan talebin ciddi şekilde artabileceğini vurguladı.

Ons Altında 4.000 Dolar İhtimali Güçleniyor

Halihazırda 3.310 dolar civarında işlem gören ons altının, orta vadede yüzde 20’ye kadar yükselme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Varlık yönetim devi State Street, makroekonomik koşulların uygun seyretmesi halinde altının 6 ila 9 ay içinde 4.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali ise yüzde 30 olarak değerlendiriliyor.

Goldman Sachs ise daha iddialı bir projeksiyon sunuyor. “Yüksek risk” senaryosuna göre, 2025 yılı sonuna kadar ons altının 4.500 doları görebileceği öngörülüyor. Kurumun baz senaryosu ise 3.700 dolar seviyesini işaret ediyor.

Gram Altında Tarihi Getiri

Küresel gelişmelerin etkisiyle gram altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırıyor. Son 5 yılda gram altın fiyatı yaklaşık 11 kat artarak 366 liradan 4.291 liraya yükseldi. Yüzde 1.072’lik bu artış, altın yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Yatırımcılara Uyarı: Piyasayı Yakından Takip Edin

Ekonomistler, özellikle ABD'deki siyasi atmosferin ve ekonomik politikaların altın üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor. Altın fiyatlarının seyrini belirleyecek faktörlerin başında ise ABD iç politikası, küresel ekonomik görünüm ve merkez bankalarının faiz kararları yer alıyor.