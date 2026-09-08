Odakule’de düzenlediği basın toplantısında kararını kamuoyuyla paylaşan Bahçıvan, görevini kendi iradesiyle ve doğru zamanda bırakma kararı aldığını söyledi. Bahçıvan, seçimlerde ise İSO Meclis Üyesi ve başkan adayı Ender Yılmaz’ı destekleyeceklerini duyurdu.

“Makamlar nasıl bırakıldığıyla ölçülür”

Başkanlık görevinin kendisi açısından önemli bir sorumluluk ve emanet olduğunu belirten Bahçıvan, görev süresinin uzunluğundan çok görevin hangi anlayışla yürütüldüğünün ve devredildiğinin önem taşıdığını ifade etti.

Bahçıvan, kararına ilişkin değerlendirmesinde, İSO’ya hizmet etmiş olmanın verdiği huzurla görevini devrettiğini belirterek, kurumun geleceği açısından yeni bir dönemin başlamasının gerekli olduğuna işaret etti.

Görevin zamanında ve ehil ellere bırakılmasının yöneticiliğin önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Bahçıvan, kararının İSO’nun kurumsal devamlılığını güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

Yeni başkan adayı Ender Yılmaz’a destek

Bahçıvan, seçimlerde destekleyecekleri ismin de Ender Yılmaz olduğunu açıkladı.

Yılmaz’ın İSO camiasındaki yapıcı ve sakin tavrına dikkat çeken Bahçıvan, yeni dönemde İSO’nun marka değerinin korunarak daha ileri taşınacağına inandığını söyledi.

Bahçıvan, Yılmaz için, “Sakinliği, zarafeti ve kavgadan uzak olgun davranışlarıyla camiamızın sevilen bir sanayicisi. İstanbul Sanayi Odası’nın marka değerini koruyacağına ve daha ileri noktalara taşıyacağına yürekten inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu dönemlerde sanayicinin sesi oldu

2013’ten bu yana yürüttüğü başkanlık dönemini de değerlendiren Bahçıvan, İSO’nun küresel ve Türkiye ekonomisi açısından çok sayıda zorlu süreçten geçtiğini hatırlattı.

Küresel finansal dalgalanmalar, kur şokları, Covid-19 salgını, tedarik zincirlerindeki sorunlar ve yüksek enflasyon dönemlerinde sanayicilerin karşılaştığı sorunları gündeme taşıdıklarını belirten Bahçıvan, kamu otoritesiyle ilişkilerde İSO’nun bağımsız kurumsal duruşunu koruduklarını söyledi.

Eleştirilerinde çözüm önerilerini de ortaya koyduklarını ifade eden Bahçıvan, İSO’nun herhangi bir siyasi veya ekonomik hesapla hareket etmeden sanayicilerin görüşlerini dile getirmeye çalıştığını vurguladı.

“Üretim idealinden vazgeçmiyorum”

Görevden ayrılmasının sanayi camiasından kopmak anlamına gelmediğini özellikle belirten Bahçıvan, Türkiye’nin geleceğinin üretimden geçtiğini söyledi.

Bahçıvan, başkanlık görevini bırakırken İSO’ya ve Türk sanayisine bağlılığının devam edeceğini belirterek, görev süresince kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, İSO Meclisi ve Yönetim Kurulu üyeleri, sanayiciler ve basın mensuplarına teşekkür etti.

İSO’da yeni dönemin yeni kadroların enerjisiyle şekilleneceğine inandığını belirten Bahçıvan, başkanlık görevini huzur içinde devrettiğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.