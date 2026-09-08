Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Başkan Sekmen'den Erzurumspor taraftarına çağrı: 'Yenmek de var yenilmek de, takımın arkasında duralım'
İçeriği Görüntüle
Sarı-lacivertliler, Roma maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. İdmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.