Kaliteli ve yenilikçi üretim yöntemleri ile un ve makarna sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Akhan Un halka açılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan tarafından 2005 yılında kurulan Akhan Un A.Ş.’nin halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde 28-29-30 Ocak tarihlerinde “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilecek

Şirket sermayesinin 218 milyon 650 bin TL’den, 273 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması dolayısıyla toplam 54 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Halka arz edilecek payların halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 20,01 olarak belirlenirken, pay başına satış fiyatı 21.50 TL olarak planlandı. Halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 176 milyon 50 bin TL olarak öngörülüyor. Halka arz edilecek toplam 54 milyon 700 bin TL nominal değerli payların; yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Halka arzdan elde edilecek net gelirin ise 1 milyar 118 milyon 225 bin TL olacağı tahmin ediliyor. Halk Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arzdan elde edilecek gelir; şirket sermayesinin ihtiyaçları, finansal borçlarının ödenmesi ve Ocak 2026’da devreye alınan makarna fabrikası ile ilgili ödemeler için kullanılacak.

20 yıldır devam eden üretim geleneği, her yıl büyüyen kapasitesi ve yatırımlarıyla Türkiye’deki un sektöründe haklı bir yere sahip olan Akhan Un A.Ş., müşteri memnuniyetine odaklanarak kaliteli hizmet anlayışının devamlılığını sağlamak motivasyonuyla çıktığı bu önemli yolda hem yeni yatırımlar hem de yerli pazarda büyümek için çalışmalarına hız vermeyi planlıyor. Son yıllarda hayata geçirdiği modern teknolojik alt yapıya sahip makarna fabrikası yatırımları ile gıda sektöründeki yolculuğunu, un üretiminden katma değerli gıda ürünlerine taşıyan şirket, makarna segmentinde de istikrarlı bir şekilde büyümeyi hedefliyor.

“Halka arz şirketin sürdürülebilir büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı”

Halka arzın şirketin sürdürülebilir büyümesinde önemli bir kilometre taşı olacağını vurgulayan Akhan Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, “Akhan Un olarak bugüne kadar kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımız ve Avrupa standartlarındaki üretim tesislerimiz ile gıda sektöründe önemli bir yer edindik. Un sektöründe ilk 10 un üretici firma arasındayız. Adana, Mersin ve Mardin’de kurulu 5 fabrikamızda un ve makarna üretimi yapıyoruz. 30.09.2025 tarihi itibariyle un satışlarımızın yüzde 68,1’ini yurt içine gerçekleştirirken, yüzde 31,9’unu yurt dışına ihraç ediyoruz. İnşaatına Ağustos 2024 tarihinde başladığımız, Aralık 2025 tarihinde tamamladığımız son teknolojiye sahip makarna fabrikamız Ocak 2026 tarihinde üretime başlamıştır. 33 Milyon Avro harcama yapılarak bitirilen fabrika toplam 114.432 ton makarna üretimi kapasitesine sahip. Fabrikada 2 adet Spagetti ve 2 adet kesme (fiyonk, burgu, kalem, vb.) olmak üzere 4 adet üretim hattı bulunuyor. Halka arzın şirketimizin hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki büyümesine güçlü bir ivme katacağına inanıyorum. Elde edeceğimiz fonun ağırlıklı bölümünü, şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilir ve karlı bir şekilde yürütülmesi için değerlendirmeyi planlıyoruz. Halka arzı aynı zamanda şirketimizin bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması açısından da oldukça önemsiyoruz. Halka arzın getirdiği saygınlık ve tanınırlıkla beraber markamızın kurumsallığını arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Lüks grubu paketli ürünler pazarında büyüyecek

Akhan Un olarak ana hedeflerinin yerli pazarda ‘lüks’ diye tabir edilen paketli ürünler pazarında büyümek olduğunu belirten Orhan İlhan, şunları söyledi: “Daha önce geliştirdiğimiz 28 çeşit (baklavalık, böreklik ve benzeri) un üzerinde çalışmalara devam ederek ürün gamımızı genişletmek istiyoruz. Mevcut fabrikalarımızda ürettiğimiz lüks grubu paketli ürünlere talep her geçen gün artıyor. Lüks grubu paketli ürünlerde pazar payımızın artması ile birlikte kapasite kullanım oranlarında da artış planlıyoruz. Kapasite kullanım oranlarındaki artışlarından kaynaklanan ham madde ihtiyaçlarını karşılamak adına buğday stoklarının optimum seviyede tutulması gerekiyor. Öngörülen fiyat dalgalanmaları ile kapasite kullanım oranlarındaki artıştan kaynaklı stokları optimum seviyede tutmak için halka arzdan elde edilecek fonun ağırlıklı bir bölümünü, işletme sermayesi ihtiyacında değerlendireceğiz. Gelecek dönemde hem iç pazarda hem uluslararası pazarlarda gücümüze güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.”

Makarnada güçlü Ar-Ge alt yapısı ile ürün gamını genişletecek

Akhan Un olarak makarna sektöründe de öncü konuma yükselmeyi hedeflediklerine işaret eden İlhan, şöyle devam etti: “Yoğun yaşam tarzı ve yemek hazırlamaya ayrılan sürenin azalması, çabuk pişirilen ve yemeye hazır ürünlere olan talebi artırdı. Bu ürünler özellikle genç nüfus ve tek kişilik haneler arasında popülerlik kazandı. Son yıllarda bitki bazlı diyetlerin sağlık ve sürdürülebilirlik açısından cazip hale gelmesi, makarna tüketimini destekliyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik kaygıları, tüketicilerin çevreye de fayda sağlayan daha sağlıklı yiyecekler arayışında olması nedeniyle bitki bazlı ürünlere olan talebi arttırıyor. Hazırlaması kolay ve bütçe dostu bir gıda olan makarna, dünya genelinde bitki bazlı gıda satışlarının artmasına katkıda bulunuyor. Geleneksel olmayan makarna malzemelerine doğru kademeli eğilime yol açan bir diğer faktör ise, makarnanın kalitesini ve gluten içeriğini belirlemede kritik bir rol oynayan durum buğdayının fiyatının artmış olmasıdır. Bu nedenle, artan makarna tüketimi sorununu aşmak için geleneksel makarna formülünde geleneksel olmayan malzemelerin kullanımını araştıran yeni bir araştırma alanı oluştu. Akhan Un olarak biz de pazardaki yeni trendleri ve tüketici tercihlerindeki değişimi yakından takip ediyoruz. Kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge alt yapımız ile günümüzün trendlerine uygun olarak ürün gamımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”

“15.4 MV GES yatırımıyla öz tüketimini karşılayıp üretim fazlasını satacak”

Bu arada şirketin kendi öz tüketimini karşılamak amacıyla hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali yatırımı hakkında da bilgi veren İlhan, “Mersin Gülnar ve Konya Taşkent’te faaliyete geçen toplam 15.4 MW güneş enerjisi santrali ile sürdürülebilirlik alanında önemli bir atılım gerçekleştirdik. Enerji santrallerinin devreye girmesiyle, üretim için ihtiyaç duyduğumuz enerji maliyetlerini düşürerek, verimlilik açısından büyük bir avantaj elde ettik. Böylece toplamda şirketimizin tüm tüketiminin yüzde 115’i kadar elektrik üretimi yaparken, üretim fazlasının satılması ile de gelir elde edecek konuma ulaştık” dedi.