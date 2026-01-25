İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz için 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Şirket sermayesinin yüzde 29,20’lik kısmı halka açılacak.

Bugün dünyada küresel teknoloji devlerinin hâkim olduğu coğrafi bilgi sistemleri sektörünün öncü oyuncularından biri olduklarını vurgulayan Netcad Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan, halka arzdan elde edecekleri güçle yapay zekâ, dijital ikiz ve 3D teknolojileriyle ürün portföyünü genişleterek Türkiye’deki liderliklerini pekiştirmeyi ve coğrafi ayak izlerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Geliştirdiği yazılım çözümleri ile yerel yönetimler ve kamu kuruluşları başta olmak üzere işletmelerin dijitalleşme sürecine katkıda bulunarak yarını şekillendiren Netcad Yazılım A.Ş. halka arz ediliyor. Sektördeki yolculuğuna mekânsal verinin dijitalleşmesine öncülük eden ilk yerli yazılım firması olarak başlayan Netcad, bugün 37 yıllık deneyimi ve yetkinliği ile GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) yazılımları alanında Türkiye pazarında açık ara lider ‘milli yazılım ürünleri şirketi’ konumuna yükselirken, CAD (Bilgisayar destekli grafik-tasarım) mühendislik yazılımları sektörünün de önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından talep toplama sürecini başlatan şirketin sermayesinin yüzde 29,20’lik kısmı Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. İnfo Yatırım liderliğinde oluşturan konsorsiyum tarafından gerçekleşecek halka arz 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacak.

Halka arz işleminde; 12 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 28 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 40 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilmiş olacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükselecek. Halka arzda pay başına satış fiyatı 46 TL olarak belirlenirken, Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 840 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

“Halka arz sürdürülebilir büyüme yolunda atılmış stratejik bir adım olacak”

Halka arzı şirketin kurumsal kimliğinin güçlenmesi ve sürdürülebilir büyüme yolunda atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiren Netcad Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan, “Kuruluşumuzdan bugüne kadar yazılım sektöründe pek çok ilke imza atarak iş dünyasının, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin dijitalleşmesine önemli katkılarda bulunduk. Halen 820’ye yakın kamu kurumu, yaklaşık 1.295’e yakın yerel yönetim, 9.500’den fazla özel sektör firması ve 100 üniversite, ürünlerimizi kullanıyor. Yenilikçi çözümlerimiz ile kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesinden, kültür varlıklarımızın korunmasına kadar geniş bir yelpazede çalışmalara damgamızı vurduk. Sürekli Ar-Ge ile desteklenen ve bir çok alana yayılan 44 ürün ve hizmetimiz, Türkiye’de kadastro ve haritacılık, şehir planlama ve altyapı uygulamalarında sektör standardı haline gelerek büyük başarı kaydetti. Türkiye’nin kadastral haritalarının dijitalleştirilmesi sürecine öncülük eden şirketimiz, ilk CBS destekli low-code platformunu ve ilk madencilik çözümünü geliştirerek yeniliklere imza attı. Şirketimizin yazılım yetkinliği çeşitli uluslararası kalite belgeleri ve sertifikalar ile de tescillenmiş durumda. 2017 yılından bu yana, ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması CBS (GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kategori birincisi konumundayız. Bugün dünyada küresel teknoloji devlerinin hâkim olduğu coğrafi bilgi sistemleri sektörünün öncü oyuncularından biri olarak artık ufkumuzu bölgesel güç olmaya çevirdik. Bu kapsamda; halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 75-85 gibi ağırlıklı bölümünü Ar-Ge yatırımlarının finansmanında değerlendirerek sürdürülebilir büyüme hedefi yolunda, daha güçlü adımlarla ilerlemek istiyoruz” dedi.

Yapay zeka, dijital ikiz ve 3D temelli büyüme stratejisi

Türkiye pazarındaki lider konumlarını daha da güçlendirmeyi temel öncelikleri arasında gördüklerini belirten Şanan, şunları söyledi: “Netcad olarak, mevcut sektörlerdeki güçlü ürün portföyümüzü yeni teknolojilerle sürekli güncelleyerek ve yeni nesil çözümlerle genişleterek sürdürülebilir ve hızlanan bir büyüme hedefliyoruz. Yapay zekâ, dijital ikiz, mobil ve 3D modelleme teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketleri yakından takip ediyor; potansiyel iş birlikleri ve satın alma fırsatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut ürünlerimizin güncellenme faaliyetlerini hızlandırarak yeni sürüm yayınlama sürelerini kısaltmayı ve buna paralel olarak güncelleme ve yeni ürün gelirlerimizi artırmayı amaçlıyoruz. Dijital ikiz, mobil, bilgisayarlı görü, yapay zekâ, 3D ve bulut teknolojilerini içeren ürün geliştirme projelerimizi hızlandırarak ürün yelpazemizi daha kısa sürede genişletmeyi hedefliyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımızda dijital ikiz ve yapay zeka teknolojileriyle gerçek zamanlı 2D/3D görüntüleme, analiz ve simülasyon yetkinliklerini ürünlerimize entegre ediyoruz. Bilgisayarlı görü çözümleriyle drone ve uydu görüntülerinden nesne tanıma, vektörizasyon ve fark analizi gibi yüksek katma değerli fonksiyonlar sunarken; üretken yapay zekâ ve geniş dil modelleriyle yazılımlarımız ile kullanıcılarımız arasındaki etkileşimi dönüştürüyoruz. Bulut teknolojileriyle ise tüm ürün ve hizmetlerimizi kapsayan merkezi, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz.”

Coğrafi ayak izini genişletme hedefi

Deniz Şanan, Netcad’in halihazırda yerel yönetimler, kamu ve temel mühendislik sektörlerindeki güçlü konumunu, elektrik, doğal gaz, gayrimenkul ve sanayi başta olmak üzere faaliyet gösterdikleri yeni dikeylerde gelirlerini hızla büyütmek ve çeşitlendirmek için kullanmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, “Merkezi yönetimlerde coğrafi veri onayı ve e-imza çözümlerini de stratejik büyüme alanları olarak konumlandırıyoruz; sayısal verilerin güvenli ve sürdürülebilir biçimde elektronik ortamda onaylanmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi. Şanan, coğrafi ayak izini genişletmenin uzun vadeli stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, hızlı şehirleşen ve coğrafi bilgi alanında dijitalleşmesini henüz tamamlamamış ülkelerde büyümeyi amaçladıklarını ifade etti.

“Net dönem karımız 2025 ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %47,8 arttı”

Şirketin finansal performansı hakkında da bilgi veren Deniz Şanan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektördeki güçlü konumumuz ve başarılı performansımız, şirketimizin finansal tablolarına da yansımış durumda. 2022 yılsonunda 1 milyar 149 milyon TL olan özkaynaklarımız, son 3 yıl içerisinde önemli bir ivme kaydetti. Özkaynaklarımız 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 2 milyar 269 milyon TL’ye yükselirken, şirketimizin net satışları, 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artışla 900 milyon TL’ye ulaştı. Brüt karımız, 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 835,7 milyon TL oldu. Net dönem karımız ise 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde, yüzde 47,8 artışla 485 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz sonrası gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar ve projeler ile şirketimizin mali performansının daha da güçleneceğine ve yeni ortaklarımıza önemli katma değer yaratacağına inanıyoruz.”