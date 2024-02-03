Maçtan dakikalar 

5. dakikada Martens’in kullandığı köşe atışında topu arkaya aşırtan Icardi’nin pasını Nelson kafayla tamamladı. 1-0

11. dakikada Martens’in defansın arasına yolladığı pasa iyi hareketlenen Barış, kaleci Okan’ı çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

19. dakikada Zeki’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan’ın kafa vuruşunu kaleci Muslera güçlükle kurtardı.

Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

21. dakikada Ntcham’ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci Muslera topu parmaklarının ucuyla çıkardı.

38. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Holse’nin şutu üstten az fakla auta çıktı.

54. dakikada Martens’in direkten dönen şutunu tamamlayan Icardi’nin şutu üstten az fakla auta çıktı.

56. dakikada Zeki’nin kullandığı kornerde Drongelen’in kafa vuruşu direğin sağından auta çıktı.

Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)61. dakikada kaleci Okan’dan seken topta altıpas üzerinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu’nun şutu üstten auta çıktı.

71. dakikada Kaan’ın sağdan ortasında iyi dokunamayan Icardi, altıpas üzerinde mutlak gol şansından yararlanamadı.

90+6. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zaha’nın şutunda top direğin sağından auta çıktı.

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Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Bola dk. 73), Taylan Antalyalı (Soner dk. 82), Ait Bennasser (Tait dk. 64), Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara (Marius Moundilmadji dk. 46)

Yedekler: Szumski, Yunus, Muhammed, Berhan, Haluk, Osman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nellson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira (Ndombele dk. 88), Kerem Demirbay (Eyüp dk. 88), Barış Alper (Tete dk. 88), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 64), Dries Martens (Halil dk. 76), Mauro Icardi

Yedekler: Günay, Ali Yeşilyur, Ali Turap, Kazımcan, Baran

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Nellson (dk. 5), Barış (dk. 11) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Alim, Zeki (Samsunspor), Zaha (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)