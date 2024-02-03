Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar
5. dakikada Martens’in kullandığı köşe atışında topu arkaya aşırtan Icardi’nin pasını Nelson kafayla tamamladı. 1-0
11. dakikada Martens’in defansın arasına yolladığı pasa iyi hareketlenen Barış, kaleci Okan’ı çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
19. dakikada Zeki’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan’ın kafa vuruşunu kaleci Muslera güçlükle kurtardı.
21. dakikada Ntcham’ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci Muslera topu parmaklarının ucuyla çıkardı.
38. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Holse’nin şutu üstten az fakla auta çıktı.
54. dakikada Martens’in direkten dönen şutunu tamamlayan Icardi’nin şutu üstten az fakla auta çıktı.
56. dakikada Zeki’nin kullandığı kornerde Drongelen’in kafa vuruşu direğin sağından auta çıktı.
61. dakikada kaleci Okan’dan seken topta altıpas üzerinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu’nun şutu üstten auta çıktı.
71. dakikada Kaan’ın sağdan ortasında iyi dokunamayan Icardi, altıpas üzerinde mutlak gol şansından yararlanamadı.
90+6. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zaha’nın şutunda top direğin sağından auta çıktı.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Bola dk. 73), Taylan Antalyalı (Soner dk. 82), Ait Bennasser (Tait dk. 64), Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara (Marius Moundilmadji dk. 46)
Yedekler: Szumski, Yunus, Muhammed, Berhan, Haluk, Osman
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nellson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira (Ndombele dk. 88), Kerem Demirbay (Eyüp dk. 88), Barış Alper (Tete dk. 88), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 64), Dries Martens (Halil dk. 76), Mauro Icardi
Yedekler: Günay, Ali Yeşilyur, Ali Turap, Kazımcan, Baran
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Nellson (dk. 5), Barış (dk. 11) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Alim, Zeki (Samsunspor), Zaha (Galatasaray)