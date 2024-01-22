Cumhur İttifakı’nın Bakırköy Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ali Talip Özdemir, adaylığının ilan edilmesinin ertesi gününde AK Parti İlçe Başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Cuma Parlak, MHP İlçe Başkanı Turgut İnan, İstanbul Milletvekili Yücel Erzen, İl Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yazıcı, ilçe yöneticileri ve mevcut meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya eşiyle birlikte gelen Ali Talip Özdemir, yaklaşık 30 yıl sonra yeniden aday olarak geldiği Bakırköy’de “Nerede kalmıştık?” sözleriyle konuşmasına başladı.

İttifaktan tam destek var



Toplantının başında hem AK Parti, hem de MHP İlçe Başkanları, Cumhur İttifakı olarak Ali Talip Özdemir’in başkan adaylığından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, 20 yıllık fetret dönemini bitireceklerini, gece gündüz canla başla çalışacaklarını söyledi. Bakırköy’ün makus tarihini değiştireceklerine inandıklarını belirterek, 31 Mart akşamı da sahada verdikleri sözlerin startını vereceklerini ifade etti.

Bakırköy eski günlerinden uzak



Bakırköy’ün bugünkü sınırlarının çizildiği dönemde belediye başkanı olan Ali Talip Özdemir, o günki şartlarda nüfusuyla ve yüzölçümüyle İstanbul'un hatta Türkiye'nin cazibe merkezi olan Bakırköy’ün eski günlerinden eser kalmadığını üzülerek gördüğünü belirten Yüksek Makina Mühendisi Ali Talip Özdemir, Doktora tezini Bakırköy’de yaptığını söyledi. Hamasi nutuklar atmanın bir anlamı olmadığını belirten Talip Özdemir, 1991 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildiği Bakırköy’ün kasasında 5 kuruş para olmadığını, ancak Bakırköy’ün kaynaklarının bütçe için yeterli zenginlikte olduğunun altını çizdi.

Bakırköy için el ele vereceğiz



Bakırköy halkının öncelikle belediye yönetimi ile barışması gerektiğini, kendisinin de geçmişle kavga edecek vaktinin olmadığını söyleyen Ali Talip Özdemir, “El ele vereceğiz, hem İstanbulu hem de Bakırköy’ü ayağa kaldıracağız. Devletin bir çok kademesinde görev almış biri olarak, bilgi, birikim ve deneyimlerimizle çok güzel şeyler yapacağız. Kimsenin tereddüdü olmasın” dedi.



Temel karar ve uygulamaları olacağını ve bunlardan asla taviz vermeyeceğini söyleyen Ali Talip Özdemir, “Atatürk ilke ve İnkılaplarının savunuculuğunu bizler yapacağız. Bizler laik, demokrat Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıyız. Türkiye laiktir laik kalacak” ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

Siyaset değil hizmet yapmaya geldim



Bakırköy’e siyaset değil hizmet yapmaya geldiğini söyleyen Ali Talip Özdemir, önceliğinin yaş oranı yüksek Bakırköy'ün kentsel dönüşüm sorunu olduğunu, 40 yıl boyunca görev aldığı devlet kurumlarında tek bir kişinin dahi hakkını yememiş bir insan olarak alnın ak olduğunu, dönüşümü de hakkaniyet içinde İBB Başkanı Murat Kurum öncülüğünde TOKİ ile birlikte yapacağını ifade etti.



Ali Talip Özdemir, öncelikle yaşlı ve mağdur vatandaşları destekleyeceklerini, kentsel dönüşüm yapılan inşaatlardaki müteahhitlerle belediye olarak sözleşme imzalayacaklarını ve müteahhitin vatandaşa verdiği sözün takipçisi olacaklarının da altını çizerek, öncelikle acil eylem planı yapacaklarını belirtti. Kentsel Dönüşüm için İstanbul’un kaynaklarının yeterli olduğuna inandığını, belediyeciliği bilen teknik bir ekiple de bu işin üstesinden geleceklerini belirten Ali Talip Özdemir, sokak hayvanları, sosyal mekanlar, çevre düzenlemesi, yeşil alanların artırılması, sosyal belediyecilik, kültür, sanat ve sporla ilgili pek çok konuda hazırladıkları projelerini de kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Herkesin desteğine ihtiyaç var

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhur İttifakı’nın Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, geçmiş dönem belediye başkanlarından Ahmet Bahadırlı ile ilgili gelen bir soruya, “Ahmet Bahadırlı her şeyden önce benim arkadaşım. Kimseyi ayrı tutmak lüksüne sahip değiliz. Parlamentoya Bakan olarak tayin edildiğim dönemde, Ahmet kardeşime belediye başkanlığı görevini ben tevdi ettim. Çok da başarılı işlere imza attı ve hala koşturuyor. Bizim de Bakırköy'ü alma çabamız var. Herkesin desteğine ihtiyacımız var” dedi Fiili olarak 40 yıl devlet kurumlarında yöneticilik yapmış biri olarak, halkın huzuruna kimsenin hakkını yememiş biri olarak çıkmanın huzuru içinde olduğunu belirten Ali Talip Özdemir, din, dil, ırk, mezhep ayrımına girmeden, ayırmadan ve ayrışmadan, önce Bakırköy sonra İstanbul ve tamamında Türkiye için canla başla çalışacağına söz vererek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak:gazetedamga