Şirket, 45’HCPW konteyner ve swapbody filosunu büyütme stratejisi kapsamında 100 adet yeni swapbody yatırımı gerçekleştirerek filodaki toplam ekipman sayısını 400'ün üzerine çıkardı.

Avrupa–Orta Asya hattında sunduğu kesintisiz ve aktarmasız taşıma çözümleri ile öne çıkan Adeca Logistics, bu yeni yatırımla birlikte operasyonel kapasitesini ve servis sürekliliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Özmal ekipman filosunun genişlemesi, özellikle uzun mesafeli ve yüksek hacimli taşımalar için planlama esnekliği ve teslimat güvenliği sağlıyor.

Adeca Logistics, geniş filo altyapısıyla Avrupa çıkışlı Orta Asya taşımalarında hızlı, kontrollü ve şeffaf lojistik çözümler sunuyor. Aktarmasız operasyon yapısı sayesinde sınır geçişlerinde yaşanabilecek gecikmeler minimize edilirken, yükler tek operasyon altında uçtan uca yönetiliyor.

Kuruluşundan bu yana 3. ülke taşımacılığı, intermodal operasyonlar ve özmal ekipman gücü odağında büyümesini sürdüren Adeca Logistics, ilk yılında gerçekleştirdiği bu yatırımla uzun vadeli büyüme vizyonunu ve sektöre olan güvenini bir kez daha ortaya koyuyor.

Adeca Logistics Kurucusu Murat Kaya, şirketin büyüme stratejisine ilişkin şunları söyledi: