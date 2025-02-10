Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Adana Demirspor, dün oynanan Galatasaray maçında sahadan çekilerek büyük bir krize imza atmıştı. Bu olayın yankıları sürerken, kulüp başkanı Bedirhan Durak istifa kararı aldığını açıkladı.

Durak, yaptığı açıklamada, Ekim ayında devraldığı başkanlık görevini büyük bir özveriyle yürütmeye çalıştığını ancak kulübün içine girdiği çıkmazın kendisini istifa noktasına getirdiğini belirtti. Taraftarlara veda eden Durak, şunları söyledi:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme kattım. Hem maddi hem de manevi olarak kulübüm için büyük fedakârlıklar yaptım. Ancak sosyal medyada gördüğüm yıpratıcı ve bezdirici eleştirileri kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Ne yazık ki geldiğimiz noktada kulübümüzün içine girdiği girdaptan çıkmanın çok zor olduğunu görüyorum. Daha güzel yarınlar için, kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım adına başkanlık görevimden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiriyorum."

Adana Demirspor’da yaşanan bu istifa, kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralarken, başkanlık koltuğunun kimin tarafından devralınacağı merak konusu oldu. Kulübün önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.