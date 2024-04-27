ABD Ukrayna’ya milyarlarca dolar değerinde bir yardım daha açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna için 6 milyar dolarlık uzun vadeli yardım paketini duyurdu. Austin, “Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir. Bu paket, Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik önleyiciler, daha fazla insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistem ve destek ekipmanı, önemli miktarda topçu mühimmatı, havadan karaya mühimmat ile bakım ve idame desteği içerecek” dedi.

Teslimat için zaman çizelgesinin hangi sistemlerin satın alındığına bağlı olacağını belirten Austin, “Endüstrinin üretebildiği kadar hızlı bir şekilde onlara kabiliyet kazandırmak için elimizden geldiğince hızlı hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Austin’in ardından konuşan Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Q. Brown ise paketin Ukrayna’ya “daha fazla esneklik” sağlayacağını söyledi.