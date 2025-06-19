ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılara katılıp katılmayacağına yönelik kararı beklenirken, ABD medyasından dikkat çekici bir iddia geldi. Wall Street Journal gazetesinin görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkan Donald Trump, salı günü Beyaz Saray Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığını, ancak İran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için saldırı emrini beklemeye aldığını söyledi.

"Gelecek hafta çok büyük şeyler olacak"

Dün İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara karar verip vermediği sorulan Trump, "Yapabilirim de, yapmayabilirim de" ifadelerini kullanmıştı. Trump, İran'ın şartsız teslim olması konusundaki ısrarını yineleyerek, "Gelecek hafta çok büyük şeyler olacak, belki bir haftadan az" şeklide konuşmuştu.