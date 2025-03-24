Nefes Kesen Mücadelede İspanya Galip Çıktı

İlk maçta 2-2 berabere kalan Hollanda ve İspanya, Camp de Mestalla’da tekrar karşı karşıya geldi. Fransız hakem Clement Turpin’in yönettiği maçta İspanya, 8. dakikada Oyarzabal’ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Hollanda, 54. dakikada Memphis Depay’ın penaltı golüyle skoru eşitledi. Oyarzabal, 67. dakikada İspanya’yı tekrar öne geçirirken, 79. dakikada Ian Maatsen skoru 2-2’ye getirdi. Uzatmalarda Lamine Yamal’ın 103. dakikada attığı golle İspanya bir kez daha öne geçti. 107. dakikada Hollanda’nın kazandığı penaltıyı Xavi Simons gole çevirince, karşılaşma tekrar eşitlendi. Seri penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan İspanya, adını yarı finale yazdırarak Türkiye’nin rakibi oldu.

A Milli Takım’ın Elemelerdeki Fikstürü Belli Oldu

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. İşte millilerin fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

İspanya’nın Uluslar Ligi Performansı

Son Avrupa şampiyonu İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup’ta Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile mücadele etti. Grupta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Çeyrek finalde ise Hollanda’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanya, resmi maçlardaki 21 maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor. Bu süreçte 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Luis de la Fuente’nin öğrencileri, elemelerde Türkiye’nin güçlü rakiplerinden biri olacak.