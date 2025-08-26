A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ikide iki yaptı. Milliler, E Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti ve son 16’yı garantiledi. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’de Kanada ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Salon: Nakhon Ratchasima

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)

Bulgaristan: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)

Setler: 25-23, 25-19, 25-13

Süre: 80 dakika