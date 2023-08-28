Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı olarak üç hafta boyunca rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak için üç hafta boyunca yoğun denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerle toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimlere ağırlık verilmesi; gerekli görülmesi halinde numune alınması ve uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanacak.



Ayrıca kamu sağlığının korunması, tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına toplu yemek hizmeti veren işletmelerin bakanlıkça kayıt altına alınmasının önemi vurgulanmaktadır.

Düzce’de gıda kontrol görevlilerince 2023 yılı Ocak ayından bugüne toplam 3 bin 744 gıda denetimi gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde 23 iş yerine toplam 248 bin 647 TL idari para cezası uygulandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, gıda denetçileriyle birlikte sahaya çıkıp denetimlere katılıyor.