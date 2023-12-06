Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-115 Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye ulaşarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

47 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresine gönderilmesi bekleniyor.