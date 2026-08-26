ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2026-MEB-AGS kapsamında gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden ulaşabilecek.

Sonuçlara ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.