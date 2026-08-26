Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu geri getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFED Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullardaki güvenliği artıracağını ve hazır armalı ürünlerin velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını söyledi.



"Arma sayesinde okullarda güvenlik ve disiplin artacak"

Daha önce uygulanan düz kıyafet serbestliğinde sahada çeşitli sıkıntılar yaşandığını belirtip Bakanlığın 22 Temmuz'da yayımladığı yeni yönetmelikle doğru bir adım attığını söyleyen Mustafa Erçin, "Okul kıyafetlerinde armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Bu durum okullarımıza ek bir güvenlik sağladı. Ayrıca okullarımız, kıyafetlerini en az 4 yılda bir değiştirme şartıyla istedikleri modeli tercih edebilmeye devam edecek" dedi.



"Hazır armalı ürün velinin cebini korumak için daha avantajlı"

Velilerin bütçelerine uygun kıyafetleri diledikleri mağazadan alabileceklerini hatırlatan Erçin, armalı ürünlerin hazır olarak satın alınmasının çok daha ekonomik olduğunu belirterek, "Velilerimiz düz renk bir kıyafet alıp buna sonradan arma diktirmek istediklerinde, hem armaya hem de terziye ayrı ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu da günümüz şartlarında en az 200 ile 250 lira arasında ekstra bir maliyet demek. Oysa mağazalarda resmi arması üzerinde hazır dikili olan kıyafetler ile arması olmayanlar arasında en fazla 50 lira fark ediyor. Dolayısıyla hazır armalı kıyafet tercih etmek velilerimiz için çok daha avantajlı" ifadelerini kullandı.



"Sektörde hazırlıklar yüzde 90 seviyesinde, ürünlerin tamamı yüzde 100 yerli"

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti üretimlerinin yüzde 80 ila yüzde 90 oranında tamamlandığını açıklayan Erçin, sektörün tamamen milli kaynaklarla çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Okul kıyafeti sektörü yüzde 100 yerli ve milli bir sektördür. Kumaşından düğmesine, fermuarından fasoncusuna, tedarikçisinden mağazadaki çalışanına kadar her şey iç piyasadan karşılanıyor. Dışarıdan hiçbir ithal ürün girmiyor. Bu yerli üretimin bereketi de doğrudan ülke ekonomimize olumlu bir şekilde yansıyor."