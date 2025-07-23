Özellikle Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Kars’ın kuzey ilçelerinde de kısa süreli yağışlar bekleniyor.

Bunun dışında kalan bölgelerde gökyüzü genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgâr ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde ölçülecek:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 37°C

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 37°C Yurtta Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor: Kuzeydoğu'da Yerel Sağanak Bekleniyor İçeriği Görüntüle

İzmir: Az bulutlu ve açık, 40°C

Adana: Az bulutlu ve açık, 39°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 38°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu; iç ve yüksek kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Erzurum: Parçalı bulutlu, 31°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 44°C

Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olmaları, güneş çarpmasına karşı önlem almaları ve yağış beklenen bölgelerde ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.