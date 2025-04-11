İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlilaya, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmaları paylaştı.

23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı❗Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için Terör Örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz… pic.twitter.com/BFAdkIhspj— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2025

Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini de kaydetti.

Yakalanan şüphelilerin DEAŞ’a üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden başsavcılıklara, valilere ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini kaydetti.