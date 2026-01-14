2025 yılı boyunca kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri, belediyelerin SGK’ye olan prim borçları oldu. İktidar ve muhalefet arasında yaşanan karşılıklı açıklamalarda borçların ödenmemesi ve merkezi yönetimin belediyelere yaklaşımı sık sık gündeme geldi.

Belediyelerin SGK Borcu 234,2 Milyar TL’ye Ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, belediyelerin SGK’ye toplam prim borcu 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm belediyelere siyasi ayrım gözetmeksizin eşit mesafede olduklarını belirterek, borcunu ödeme iradesi gösteren belediyelere mevzuat çerçevesinde her türlü kolaylığın sağlandığını ifade etti.

SGK’ye En Borçlu İlk Üç Belediye

2025 Ekim ayı itibarıyla, şirket borçları ile gecikme cezası ve zamları dahil olmak üzere SGK’ye en yüksek borcu bulunan ilk üç belediye şöyle sıralandı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 TL

Adana Büyükşehir Belediyesi: 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 TL

SGK’ye En Fazla Borcu Bulunan Diğer Belediyeler

Aynı dönemde SGK’ye yüksek borcu bulunan diğer belediyeler ise şu şekilde açıklandı:

İstanbul Şişli Belediyesi: 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 TL

İstanbul Beşiktaş Belediyesi: 3 milyar 586 milyon 829 bin 596 TL

İstanbul Ataşehir Belediyesi: 3 milyar 568 milyon 291 bin 212 TL

İstanbul Sarıyer Belediyesi: 3 milyar 257 milyon 899 bin 347 TL

Belediyelerin Borçları Siyasi Tartışma Konusu Olmayı Sürdürüyor

Belediyelerin SGK borçları, 2025 yılı boyunca hem Meclis’te hem de kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olurken, önümüzdeki dönemde borçların yapılandırılması ve tahsil süreciyle ilgili atılacak adımlar yakından takip ediliyor.