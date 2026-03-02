Geçtiğimiz ay 5 bin 595 dolar seviyesini gören ons altın, yeni haftada 5 bin 400 dolar civarında işlem görüyor. Kuyumcu Nasir Amcalar, piyasalardaki belirsizliğin devam etmesi durumunda altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini, olası bir anlaşma durumunda ise kademeli düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Amcalar, gram altın fiyatlarının hafta başında 8 bin 50 TL’ye kadar yükseldiğini, gün ortasında ise 7 bin 700 TL seviyelerine gerilediğini ifade etti. Çeyrek altın 12 bin 500 TL, yarım altın 25 bin TL, tam altın ise 50 bin TL’den işlem görüyor. Amcalar, “Aslında beklenilen tepkiyi piyasalar vermedi diyebiliriz. Amerikan borsası açıldığında piyasalardaki belirsizlik biraz daha netleşecek. Eğer taraflar barışçıl hareket eder ve belirsizlik sürmezse gram altın 7 bin 500 TL’nin altına düşebilir. Ancak belirsizlik devam ederse fiyatlar yukarı yönlü hareket etmeye devam edecektir” dedi.

Ocak ayında gram altın, ticaret savaşları söylemleriyle 6 bin 300 TL’den 8 bin TL’ye yükselmiş, ardından tekrar 7 bin TL seviyelerine gerilemişti. Amcalar, şu anda savaş ortamı ve küresel jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarında sert bir düşüş beklemediklerini, dalgalı seyrin süreceğini belirtti. “Yeni bir rekor, çok ekstrem bir olay olmadıkça bu şartlarda beklenmiyor. Şu anda alıcı da satıcı da beklemede,” ifadelerini kullandı.