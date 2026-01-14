Selen Görgüzel, ifadesinde tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gittiklerini, bu tatilde Ekrem İmamoğlu suç örgütü dosyasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu’nun yüksek miktarda kumar oynadığını öne sürdü.

“Uçağın Ekrem İmamoğlu’nun Özel Jeti Olduğunu Sonradan Öğrendim”

Görgüzel, dönüşte bindiği özel uçağın Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı özel jet olduğunu çok sonradan öğrendiğini belirterek,

“Eğer bu uçağın Ekrem İmamoğlu’nun özel jeti olduğunu bilseydim kesinlikle kullanmazdım” dedi.

Uçakta bulunan kapalı odaya girmediğini vurgulayan Görgüzel, bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve bazı genç kızların girdiğini hatırladığını ancak kendisinin girmediğini söyledi.

“Emel Müftüoğlu Beni Bu Tatile Gönderdi”

Selen Görgüzel, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile özel uçakta çekilen fotoğrafı doğruladı. Tatili Emel Müftüoğlu’nun organize ettiğini belirten Görgüzel,

“Emel Müftüoğlu bu tatile gittiğim için, kumar oynamak amacıyla Murat Gülibrahimoğlu’ndan casino çipi almıştır” ifadelerini kullandı.

“Kumar İçin Özel Odaya Geçtiler”

Görgüzel, KKTC tatilinde Murat Gülibrahimoğlu ve Emel Müftüoğlu’nun yüksek miktarda kumar oynadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Tatil sırasında Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Ben kimseyi fuhşa teşvik etmedim, aracılık yapmadım. Aksine genç kızlara ‘Sizin burada ne işiniz var’ diyerek uyardım.”

“Uyuşturucu Kullanmadım, Fuhşa Aracılık Etmedim”

Uçakta ve tatil boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını vurgulayan Görgüzel,

“Uçakta para, uyuşturucu ya da döküm sahası gibi konuşmalar üzerinden uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ancak kesinlikle uyuşturucu kullanmadım ve fuhuş suçuna aracılık etmedim” dedi.