Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle değerli metaller yükselirken, petrol fiyatları da Orta Doğu kaynaklı arz endişeleriyle destek buldu.

ABD ile İran arasında 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan ve önümüzdeki günlerde Avusturya’nın Viyana kentinde teknik düzeyde sürdürülmesi beklenen nükleer temaslar, hafta sonunda yerini karşılıklı askeri hamlelere bıraktı. Gerilimin askeri tırmanışa dönüşmesi, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

Altın Güvenli Liman Talebiyle Zirveye Koştu

Jeopolitik risklerin artması ve ABD tahvil faizlerindeki gerileme, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Ons altın haftalık bazda yüzde 3,6 değer kazanarak 5.264 dolar seviyesini test etti ve ocak sonundan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, uzun vadeli altın fiyat beklentisini 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu için 6.300 dolar tahminini korudu. Analistler, tarife belirsizliği ve jeopolitik risklerin altındaki yükseliş trendini desteklemeye devam edebileceğini belirtiyor.

Değerli metallerde haftalık artışlar dikkat çekti:

Gümüş: %10,9

Platin: %9,5

Paladyum: %2,3

Altın: %3,6

Petrol Fiyatları Arz Endişesiyle Yükseldi

Enerji piyasalarında haftanın ana belirleyicisi Orta Doğu’daki askeri gerilim oldu. Brent petrol haftayı 73 dolar seviyesinden kapatarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

İngiltere merkezli finans kuruluşu Barclays, günlük yaklaşık 1 milyon varillik olası bir arz kesintisinin Brent fiyatlarını 80 dolara taşıyabileceğini açıkladı.

Öte yandan Goldman Sachs, OECD ticari petrol stoklarındaki sıkılaşmayı gerekçe göstererek 2026 petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ABD’de ham petrol stoklarının 16 milyon varil artmasına rağmen fiyatların gerilememesi, piyasanın arz riskini daha fazla fiyatladığını gösterdi.

Bakır ve Baz Metallerde Tarife Gölgesi

ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler baz metallerde dalgalanmaya yol açtı. Bakır fiyatları haftalık yüzde 2,2 artarken, nikel ve alüminyumda da yükseliş görüldü.

ABD’nin 2025 boyunca 1,4 milyon ton rafine bakır ithal etmesi, hem enerji dönüşümü hem de savunma sanayii kaynaklı talebin güçlendiğine işaret etti. Chicago Mercantile Exchange depolarındaki stok artışı ise yatırımcıların tarife riskine karşı pozisyon aldığını gösterdi.

Uzmanlar, kısa vadede baz metallerde fiyatlamaların ticaret politikalarına ilişkin haber akışına duyarlı kalacağını belirtiyor.

Makro Veriler ve Merkez Bankaları Yakından İzleniyor

ABD’de ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 artarak maliyet baskılarının sürdüğüne işaret etti. Bu durum faiz indirimi beklentilerinin ötelenebileceği yönünde yorumlandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, gıda enflasyonunun 2026 sonunda yüzde 2 seviyesinin bir miktar üzerinde dengelenmesini beklediklerini açıkladı.

Çin Merkez Bankası ise yuanın hızlı değer kazanımını yavaşlatmak amacıyla döviz vadeli işlemlerinde risk rezerv oranını düşürdü.

Tarım Emtialarında Karışık Seyir

Tarım emtialarında fiyatlamalar karışık bir görünüm sergiledi. Chicago Ticaret Borsası’nda buğday, soya fasulyesi, mısır ve pirinç fiyatları yükselirken; kakao haftayı yüzde 8,8 düşüşle tamamladı.

ABD’nin bazı tarife kalemlerinde tahsilatı durdurabileceğine ilişkin açıklamalar, küresel ticaret akışına dair beklentileri etkiledi.

Gözler Hürmüz ve Viyana’da

Piyasalar önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatına ve Viyana’da sürdürülmesi planlanan teknik temaslara odaklanacak. Diplomatik kanalların yeniden işlerlik kazanıp kazanmayacağı ve olası arz kesintilerinin boyutu, emtia piyasalarının yönü açısından belirleyici olacak.

