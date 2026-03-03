Yeni güne yukarı yönlü bir seyirle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların güvenli liman arayışının sürdüğünü gösterdi. Ancak dolar endeksindeki güçlenme, yükselişin hızını sınırlayan başlıca faktör olarak öne çıktı.

Gram altın sabah saatlerinde 7.590 TL seviyesinden açılış yaparken, ons altın 5.370 dolar bandında işlem görmeye başladı. Günün ilk işlemlerinde sınırlı geri çekilmeler görülse de fiyatlar yüksek seviyelerini korudu.

Küresel gelişmeler etkili oluyor

Uzmanlar, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD’den gelen makroekonomik verilerin ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor. Enflasyonla mücadele sürecinde atılacak adımlar ve doların seyri, kısa vadede altın fiyatlarının yönü açısından kritik olacak.

Özellikle ons altındaki hareketlilik, yurt içinde gram altın fiyatlarına doğrudan yansıyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar da iç piyasada fiyatların seyrini etkileyen önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor.

3 Mart 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın: 7.584,15 TL

Çeyrek altın: 12.573,00 TL

Yarım altın: 25.130,00 TL

Tam altın: 49.934,78 TL

Cumhuriyet altını: 50.022,00 TL

Gremse altın: 125.219,89 TL

Ons altın: 5.365,23 dolar

Piyasalarda gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabilir. Yatırımcıların özellikle ons altın ve dolar kurundaki anlık değişimleri yakından takip etmesi öneriliyor.