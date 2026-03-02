İsrail’in ABD desteğiyle İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıların odağını Türkiye ekonomisine çevirdi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin geçmişte de benzer dışsal sınamalardan güçlenerek çıktığını hatırlattı.

“Geçici Etkilere Karşı Hazırlıklıyız”

Yılmaz açıklamasında, bölgedeki gelişmelerin ekonomik yansımalarının yakından takip edildiğini belirterek, şu mesajı verdi:

“Makroekonomik temellerimiz sağlamdır. Ekonomimiz daha önce yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etmiştir. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirlerini almıştır.”

Ekonomi yönetiminin koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Yılmaz, sürecin dinamik şekilde izleneceğini kaydetti.

Mehmet Şimşek’ten destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, DMM’nin açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Şimşek, ekonomiye olası etkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini kaydetti. Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu ve şoklara karşı dirençli yapısını daha önce de ortaya koyduğunu ifade eden Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürmesi için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Açığa Satış Yasağı

Piyasalarda artan oynaklık üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da devreye girdi. Kurul, Borsa İstanbul pay piyasalarında 2–6 Mart tarihleri arasında açığa satış işlemlerinin yasaklandığını duyurdu.

Karara göre:

Açığa satış işlemleri seans sonuna kadar yapılamayacak.

Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan açılan ve aynı gün kapatılan pozisyonlar da yasak kapsamında değerlendirilecek.

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranı, 6 Mart 2026 seans sonuna kadar asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek uygulanabilecek (normal şartlarda yüzde 35).

Bu adımın, piyasalardaki aşırı fiyat hareketlerini sınırlamayı ve yatırımcı güvenini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan Döviz Hamlesi

Kur cephesinde yaşanabilecek ani dalgalanmalara karşı Merkez Bankası da yeni tedbirler açıkladı. TCMB, döviz piyasasının sağlıklı işleyişini desteklemek amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Bu uygulama ile:

Döviz kurlarında aşırı oynaklığın önlenmesi,

Döviz likiditesinin dengelenmesi,

Reel sektörün hedge ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Ayrıca TCMB, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verildiğini açıkladı.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz İşlemi Nedir?

Vadeli döviz işlemleri, belirli bir tarihte önceden anlaşılan kur üzerinden döviz alım veya satım yükümlülüğü getiren türev araçlardır. Bankalar bu pozisyonları reel sektöre veya yurt dışı piyasalara aktararak kur riskinin yönetilmesine katkı sağlayabilecek.

Ekonomi yönetimi tarafından atılan bu adımların, jeopolitik risklerin fiyat istikrarı ve finansal piyasalar üzerindeki olası etkilerini sınırlamaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Piyasaların Odağı Türkiye’de

Jeopolitik tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Ankara’dan gelen mesajlar “kontrollü ve koordineli müdahale” çerçevesinde şekilleniyor. Hem para politikası hem de sermaye piyasası araçları üzerinden atılan adımların, yatırımcı güvenini koruma ve finansal istikrarı sürdürme hedefi taşıdığı belirtiliyor.