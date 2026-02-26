Buna göre, Ocak ayında ihracat, bir günlük tatil fazlası nedeniyle %4,0 azalarak 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bakan Bolat, bu düşüşün geçici olduğunu ve takvim etkisinin ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar sınırladığını ifade etti.

Öte yandan, yıllıklandırılmış ihracat 2026 Ocak ayında 272,5 milyar dolara yükseldi. 2025’in aynı döneminde bu rakam 262,9 milyar dolardı. Hizmetler ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,8 artarak 7,9 milyar dolara ulaştı ve yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 122,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Mal ve hizmet ihracatı toplamı 2026 Ocak itibarıyla 395,3 milyar dolara çıkarken, 2025 Ocak’ta bu değer 380,6 milyar dolar olmuştu.

Bakan Bolat, küresel ekonomide artan rekabet, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracat trendini sürdürmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

İthalat ise Ocak ayında %0,1 artışla 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış ithalat ise 365,5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı %11,6 artarak 8,4 milyar dolara yükseldi, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 93,0 milyar dolar olarak kaydedildi.