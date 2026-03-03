Aylık Artış Dikkat Çekti

Şubat ayında kaydedilen yüzde 2,96’lık artış, yılın ikinci ayında fiyatlardaki yükselişin sürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle gıda, ulaştırma ve konut kalemlerindeki fiyat hareketliliğinin enflasyon üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

Yıllık Enflasyon Yüzde 31,53

Verilere göre, son 12 aylık ortalamalara bakıldığında da fiyat artışlarının yüksek seyrini koruduğu görülüyor. Yıllık enflasyonun yüzde 31,53 seviyesinde gerçekleşmesi, vatandaşın alım gücü üzerindeki baskının devam ettiğini gösteriyor.

Piyasaların Gözü Yeni Adımlarda

Ekonomistler, açıklanan verilerin ardından para politikası ve faiz kararlarına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenebileceğini belirtiyor. Önümüzdeki süreçte enflasyonun seyrine bağlı olarak ekonomi yönetiminin atacağı adımlar yakından takip edilecek.

Yİ-ÜFE Şubat’ta Yüzde 27,56 Arttı

Türkiye’de üretici fiyatlarındaki yükseliş Şubat ayında da devam etti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2026 yılı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 27,56, aylık bazda ise yüzde 2,43 artış kaydetti.

2003=100 bazlı Yİ-ÜFE verilerine göre endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,16 artarken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 25,60 olarak gerçekleşti.

Yıllık artışta imalat öne çıktı

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık değişimler incelendiğinde;

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88,

İmalatta yüzde 27,98,

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53,

Su temininde ise yüzde 38,22 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarına bakıldığında ise;

Ara mallarında yüzde 26,09,

Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,14,

Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57,

Enerjide yüzde 20,68,

Sermaye mallarında yüzde 29,51 artış kaydedildi.

Aylık bazda artış yüzde 2,43

Şubat ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,43 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinde aylık değişimler şöyle gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 3,31 artış,

İmalat yüzde 2,95 artış,

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 3,04 azalış,

Su temini yüzde 3,65 artış.

Ana sanayi gruplarında ise aylık değişimler;

Ara mallarında yüzde 2,48 artış,

Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,47 artış,

Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30 artış,

Enerjide yüzde 0,22 azalış,

Sermaye mallarında yüzde 2,25 artış olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, geçen yılın Şubat ayında yıllık artış oranı yüzde 25,21 seviyesindeyken, 2024 yılı Şubat ayında bu oran yüzde 47,29 olarak gerçekleşmişti. Veriler, üretici fiyatlarındaki artış hızının önceki yıllara kıyasla yavaşladığını ancak yükseliş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.