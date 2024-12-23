2025 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Buna göre, MTV oranları da bu oran üzerinden hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisine sahip. Ancak bu yetki kullanılmazsa, araç sahipleri yüzde 43,93’lük artış oranı üzerinden ödeme yapmak zorunda kalacak. Örneğin, Cumhurbaşkanı’nın yüzde 50’lik bir indirim kararı alması halinde, artış oranı yüzde 22’ye düşebilecek.

Farklı Araç Tiplerine Göre MTV Oranları

2025 yılında araçların motor hacmi, yaş grubu ve piyasa değerine göre ödenecek MTV tutarları şöyle olacak:

0-1300 cc Motor Hacmi

Taşıt Değeri 180.600 TL’ye Kadar 1-3 Yaş: 4.835 TL 4-6 Yaş: 3.372 TL 7-11 Yaş: 1.882 TL 16 Yaş ve Üstü: 499 TL

Taşıt Değeri 316.400 TL ve Üstü 1-3 Yaş: 5.803 TL 4-6 Yaş: 4.042 TL



1301-1600 cc Motor Hacmi

Taşıt Değeri 180.600 TL’ye Kadar 1-3 Yaş: 8.421 TL 4-6 Yaş: 6.314 TL

Taşıt Değeri 316.400 TL ve Üstü 1-3 Yaş: 10.112 TL 4-6 Yaş: 7.577 TL



Motosikletler

100-250 cc Motor Hacmi 1-3 Yaş: 899 TL 4-6 Yaş: 672 TL 16 Yaş ve Üstü: 115 TL

251-650 cc Motor Hacmi 1-3 Yaş: 1.862 TL 4-6 Yaş: 1.409 TL



Elektrikli Araçların MTV Oranları

Elektrikli araçlar, fosil yakıtlı araçlara göre dörtte bir oranında MTV ödüyor. Ancak, yeni nesil elektrikli araçların yüksek motor güçleri nedeniyle MTV tutarları artmış durumda.

2024 Model, 241 kW ve Üstü Taşıt Değeri 2 Milyon 151 Bin TL’ye Kadar: 52.869 TL Taşıt Değeri 2 Milyon 151 Bin TL ve Üstü: 57.674 TL

106-120 kW Motor Gücü Renault, yenilenen hafif ticari ailesiyle atağa geçiyor Taşıt Değeri 452.800 TL’ye Kadar: 6.448 TL Taşıt Değeri 452.800 TL ve Üstü: 7.035 TL



Cumhurbaşkanlığı’nın Yetkisi ve Beklentiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MTV oranındaki indirimle ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti. Yılmaz, kamunun gelir ihtiyacı ve dezenflasyon politikalarına destek arasında bir denge arayışında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş yıllarda Yeniden Değerleme Oranı’nda indirime gitmişti. Ancak 2024 yılında oranı sabit bırakmıştı. 2025 yılı için alınacak nihai karar, araç sahiplerinin mali yükünü doğrudan etkileyecek.