Geçen Yılın Tarifesi Geçerli

2024 yılında uygulanan bandrol ücretleri, 2025 yılında da aynı şekilde devam edecek. Bu karar, elektronik cihaz kullanıcıları için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Döviz kurlarındaki artış ve yükselen maliyetlere rağmen ücretlerde herhangi bir zam yapılmaması dikkat çekti.

2025 Bandrol Ücretleri

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2025 yılında geçerli olacak bandrol ücretleri şu şekilde belirlendi:

Televizyon : 8-80 euro

: 8-80 euro Radyo : 1-2 euro

: 1-2 euro Video : 18 euro

: 18 euro Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar : 9-21 euro

: 9-21 euro Set üstü medya kutuları ve uydu alıcıları : 7 euro

: 7 euro Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar : 1-18 euro

: 1-18 euro Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar : 2-15 euro

: 2-15 euro Cep telefonları : 20 euro

: 20 euro Bilgisayarlar: 10 euro

Bandrol Ücreti Nedir?

Bandrol ücreti, yurt dışından getirilen elektronik cihazlardan Türkiye’de görsel ve işitsel yayınlarla bağlantılı kullanım için alınan bir bedel olarak biliniyor. Bu ücretler, cihazın türüne ve işlevine göre farklılık gösteriyor.

Uzmanlar, bandrol ücretlerinde zam yapılmamasını kullanıcılar için olumlu bir adım olarak değerlendirirken, dövizdeki artışla beraber elektronik cihazların yurt dışından getirilmesinin toplam maliyetinin hala yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor.

Elektronik cihaz almayı planlayanlar için mevcut fiyatlandırma sistemi, yıl boyunca geçerli olacak. Bu karar, cihazlarını yurt dışından temin etmeyi düşünen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.