Geçen Yılın Tarifesi Geçerli
2024 yılında uygulanan bandrol ücretleri, 2025 yılında da aynı şekilde devam edecek. Bu karar, elektronik cihaz kullanıcıları için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Döviz kurlarındaki artış ve yükselen maliyetlere rağmen ücretlerde herhangi bir zam yapılmaması dikkat çekti.
2025 Bandrol Ücretleri
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2025 yılında geçerli olacak bandrol ücretleri şu şekilde belirlendi:
- Televizyon: 8-80 euro
- Radyo: 1-2 euro
- Video: 18 euro
- Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar: 9-21 euro
- Set üstü medya kutuları ve uydu alıcıları: 7 euro
- Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar: 1-18 euro
- Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar: 2-15 euro
- Cep telefonları: 20 euro
- Bilgisayarlar: 10 euro
Bandrol Ücreti Nedir?
Bandrol ücreti, yurt dışından getirilen elektronik cihazlardan Türkiye’de görsel ve işitsel yayınlarla bağlantılı kullanım için alınan bir bedel olarak biliniyor. Bu ücretler, cihazın türüne ve işlevine göre farklılık gösteriyor.
Uzmanlar, bandrol ücretlerinde zam yapılmamasını kullanıcılar için olumlu bir adım olarak değerlendirirken, dövizdeki artışla beraber elektronik cihazların yurt dışından getirilmesinin toplam maliyetinin hala yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor.
Elektronik cihaz almayı planlayanlar için mevcut fiyatlandırma sistemi, yıl boyunca geçerli olacak. Bu karar, cihazlarını yurt dışından temin etmeyi düşünen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.