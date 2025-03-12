Sektör Bazında Ciro Artışları

Ocak ayında sektör bazında incelendiğinde, sanayi sektörü ciro endeksi yıllık yüzde 25,6 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 54,2 gibi dikkat çekici bir artış kaydetti. Ticaret sektörü ciro endeksi ise yüzde 35,9, hizmet sektörü ciro endeksi ise yüzde 47,6 oranında arttı.

Aylık Değişimler: İnşaat ve Hizmet Sektörleri Öne Çıktı

Aylık bazda değerlendirildiğinde, toplam ciroda yüzde 1,6’lık bir artış yaşandı. Sanayi sektörü, Ocak ayında yüzde 0,2’lik bir azalma yaşarken, inşaat sektörü yüzde 10,2, ticaret sektörü yüzde 0,6 ve hizmet sektörü ise yüzde 5,0 oranında bir artış gösterdi.

Bu veriler, 2025 yılı başında ekonominin çeşitli sektörlerinde önemli büyüme sinyalleri verdiğini ve özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinde dikkat çekici bir dinamizm olduğunu ortaya koyuyor.