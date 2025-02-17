2025 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 56,3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 917,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bütçe açığı 139,3 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri ise 893,3 milyar TL olarak belirlenirken, faiz dışı fazla 23,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe Giderleri ve Artış Oranı

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların 163 milyar 18 milyon TL’si faiz harcamalarına, 893 milyar 324 milyon TL’si ise faiz hariç harcamalara gitti. Geçen yılın aynı ayında ise bütçe giderleri 767 milyar 968 milyon TL olmuştu. Bu da yıllık bazda yüzde 37,6’lık bir artış anlamına geliyor.

2025 yılı için merkezi yönetim bütçe giderleri öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL’lik bütçenin yüzde 7,2’sine denk gelen bir harcama gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 6,9’dı.

Bütçe Gelirleri

2025 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 917 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu gelirin 792 milyar 667 milyon TL’si vergi gelirlerinden elde edildi, geri kalan 104 milyar 29 milyon TL ise genel bütçe vergi dışı gelirlerden sağlandı. 2024 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 617 milyar 249 milyon TL iken, bu yıl yüzde 48,6 oranında bir artış yaşandı.

Ocak ayında vergi gelirlerinin tahsilatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 oranında artarak 792 milyar 667 milyon TL oldu. 2025 yılı Ocak ayı vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılına göre küçük bir artış göstererek yüzde 7,1 olarak belirlendi.

2025 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi, önceki yıla göre gelirlerdeki artışa rağmen 139,3 milyar TL açık verdi. Giderlerdeki artış, özellikle faiz dışı harcamalardaki yükselişle dikkat çekiyor. Ancak vergi gelirlerinin yüksek artışı, bütçe açığının büyümesini kısmi olarak dengelemiş görünüyor.