Başvuruların Elektronik Ortamda Artan Kullanımı

2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si, tüketiciler tarafından e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirildi. Tüketicilerin işlemlerini kolaylaştıran elektronik başvuru sisteminin, hızlı çözüm süreçlerine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

En Çok Talep Edilen Konular

2024 yılı boyunca tüketicilerin en fazla "bedel iadesi" talebinde bulundukları görüldü. Yaklaşık 293 bin başvuruda bu talep öne çıktı. Ayrıca, 204 bin başvuruda "ürün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi" talep edildi. Diğer talepler arasında "ücretsiz onarım" ve "bedelden indirim" istekleri de yer aldı.

Ürün ve Sektör Bazında Şikayetler

2024 yılı boyunca tüketicilerin en fazla şikayet ettiği ürün, ayakkabılar oldu. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2'si ayakkabı ile ilgiliydi. Bunu kıyafet şikayetleri izledi. Sektörel bazda ise, en çok başvuru perakende ticaret sektörüne yapıldı. Bunu finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörleri takip etti.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunmasına yönelik bu verilerle birlikte, tüketicilerin daha hızlı ve etkili çözümler almasını sağlamak adına hizmetlerine devam edeceğini duyurdu.