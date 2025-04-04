Manuel Vitesli ve Elektrikli: Bir İlk

Tasarımından koltuk döşemelerine kadar her detayını kendi elleriyle oluşturan Tasbaş, klasik otomobil tutkunlarının ilgisini çekebilecek sıra dışı bir model ortaya çıkardı. Dejavu 1925, dünyada manuel vitesli ilk elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyor. Araç, 22 kW gücündeki motoruyla 200 kilometre menzil sunarken, gelişmiş lityum akülerle bu mesafenin 500 kilometreye kadar çıkarılabileceği belirtiliyor.

Kısa Sürede Seri Üretime Geçmeyi Planlıyor

Tasbaş, klasik otomobil sevenlerin eskiye duyduğu özlemi gidermeyi amaçladıklarını belirterek, "Dünyada klasik tema ile modernize edilmiş böyle bir elektrikli otomobil yok. Biz hem nostaljiyi yaşatmak hem de çevreci bir alternatif sunmak istedik. Şu an elimizde kalıpları bulunan bir modeli 5 ayda, yeni bir modeliyse 8 aya kadar tamamlayabiliyoruz. Her bir aracımız el emeğiyle üretiliyor," dedi.

Dejavu 1925'in 100 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu belirten Tasbaş, gelecekte daha büyük ve güçlü elektrikli otomobiller üretmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi