Kıyı bölgelerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülmesi tahmin ediliyor. Özellikle Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir.

Rüzgar ve Buzlanma Uyarısı

Batı Karadeniz’de rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava Sıcaklıklarında Değişim

Bugün İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Bazı İllerde Bugün Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 8°C.

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 8°C. İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 8°C.

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 8°C. İzmir: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı, 14°C.

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı, 14°C. Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 17°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 17°C. Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 15°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 15°C. Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, 5°C.

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, 5°C. Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, 9°C.

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, 9°C. Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışı, 1°C.

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışı, 1°C. Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yağmurlu, 14°C.

Uyarılar:

Bugün, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmalı. Çığ riski olan bölgelerde ise dikkatli olunması önem taşıyor.

Bugün, yağışların ve rüzgarın etkisiyle soğuk ve karlı bir hava bekleniyor. Özellikle iç bölgelerdeki sürücüler ve yayalar için buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.