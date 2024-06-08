Yazılı olmayan toplumsal sözleşmeler gereği her kültürün parçası olan, birlikte yaşamanın gereği sayılan görgü ve nezaket kurallarına yönelik ilgi, son dönemde sosyal medyada da arttı. Yalnızca TikTok’ta görgü kuralı anlamına gelen #etiquette tabiriyle üretilen içeriklerin sayısının 73 bini aştığı bilinirken, Türkiye’de de görgü ve nezaket kurallarının müfredat kapsamına alınması, arama sonuçlarına yansıdı. Dil ve kültürle ilişkili tüm konuları yakından inceleyen ve görgü kurallarına yönelik artan ilgiyi fark eden online yabancı dil öğrenme platformu Preply, Avrupa ülkelerinin görgü ve nezaket kurallarının nasıl farklılaştığını araştırdı.

Toplumsal hayata yön veren, insan ilişkilerini belirli bir düzende tutan ve nezaketin göstergesi olan görgü kuralları toplumdan topluma değişiyor mu? Avrupa’da görgü kuralları nasıl farklılaşıyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını, ana dilini konuşan öğretmenlerin online yabancı dil kurslarını tek platformda sunan Preply araştırdı. Yabancı dil öğrenme platformu Preply, dil ve kültür araştırmalarına bir yenisini ekledi.

İngilizce özel ders almanın en kolay yolunu sunan Preply’nin araştırmasında, Avrupa’nın dört bir yanından 1.600’ü aşkın kişiye, az bilinen görgü kuralları ya da yaygın nezaket ilkeleri konusunda neler düşündükleri soruldu. Eve ayakkabıyla girip girmemek, misafirliğe giderken hediye götürüp götürmemek, selamlaşırken karşıdakini öpüp öpmemek gibi konulara odaklanan sorularla Avrupa’nın görgü kuralı manzarası ortaya kondu.

Avrupa nezaket kurallarında ortaklaşıyor

Preply’nin Avrupa haritasıyla hazırladığı infografiklerle yayımladığı araştırmanın en önemli bulgusu, Avrupa ülkelerinde yaşayanların genel olarak görgü kurallarında ortak bir anlayışa sahip olması oldu. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından bir diğerinde ise 27 ülkeden 24’ünde katılımcıların misafir oldukları evlerde ev sahibi istemeden ayakkabılarını çıkararak içeri girdikleri öğrenildi. Özellikle Portekiz, İspanya ve İtalya gibi daha sıcak ülkelerde bu durum bu kadar kesin bir çizgi olmadığı görüldü. Eve girerken ayakkabı çıkarmayı kesin bir nezaket kuralı olarak kabul ederek uygulayan ülkeler arasında Türkiye listenin başında yer aldı.

Avrupa’da ortaklaşılan bir diğer nezaket kuralı ise sofra adabı konusunda oldu. Misafirlikte ikram edilen yemekleri tamamen yemenin Preply Avrupa Görgü Kuralları araştırmasına katılan 1.600 kişiden %82’sinin ev sahibine saygı göstergesi olarak gördüğü nezaket ve görgü kuralları arasında

konumlandı. Bu durumun aksine dört kişiden biriyse, “çok açgözlü görünmemek” gibi bir görgü kuralına bağlı kalarak, tabaktaki yemeğin birazını bırakmayı tercih etti.

Erkekler buluşmalara daha erken gidiyor

Dil öğrenmeye istekli herkese, yabancı dil öğrenme amacına uygun seçenekleri ana dilini konuşan nitelikli öğretmenlerle sunan Preply’nin araştırması, buluşmaya zamanında gitmenin tüm Avrupa kültürlerinde bir diğer ortak görgü kuralı olduğunu gösterdi. Türkiye ve Yunanistan, buluşmalara zamanında gitmek konusunda en iddialı ülkeler olurken Çekya, Almanya, Polonya ve Fransa ise erken gitmeyi tercih eden ülkeler arasında yer aldı.

Bilerek geç kalmayı tercih eden hiçbir Avrupalı toplum bulunmazken, bir başka kırılım da cinsiyette oldu. Preply araştırmasında erkeklerin %35’inin, buluşma noktasına erken ulaşmayı sevdiği, kadınlarda ise bu oranın yalnızca %27 olduğu görüldü.

Türkiye’nin Avrupa’yla görgü kurallarının büyük bölümünde ortaklaştığını gösteren Preply’nin Avrupa Görgü Kuralları araştırması, dil ve kültürü harmanlayarak yabancı dil öğrenme süreçlerine katılmak isteyen herkesi platforma davet ettiği çağrıyla son buldu.